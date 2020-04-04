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Факти / Україна

Летальність від коронавірусу в Україні становить 2,6% – Ляшко

В Україні летальність від коронавірусу становить 2,6%

Про це повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко під час брифінгу.

– Для порівняння, у Німеччині один з найкращих показників летальності – 1,4%.

За словами Ляшка, середній показник у світі – 5,4%.

Найвищий рівень смертності зафіксовано в Італії та Іспанії – близько 11-12%.

Нагадаємо, станом на 10.00 4 квітня в Україні зафіксовано 1 096 випадків коронавірусної інфекції.

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