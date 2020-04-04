МВФ не вимагав від України саме такого ринку землі, як ухвалили – Гройсман

Міжнародний валютний фонд ніколи не вимагав від України саме такого ринку землі, який затвердила Верховна Рада.

Про це в ефірі одного із загальнонаціональних каналів сказав колишній прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

– Я переконаний, що МВФ не вимагав такої моделі ринку. МВФ каже: ми як банк, ми даємо гроші, коли вам вони потрібні. Але покажіть, що всі активи держави якісно і публічно працюють. МВФ не ставить питання продати землю великим латифундіям. Вони говорять: зробіть, аби цей актив працював на економіку держави, – сказав Володимир Гройсман.

Він зазначив, що головною проблемою закону стало те, що з документу не зникла норма, яка дозволяє концентрувати 10 тис. га в одних руках і надає юридичним компаніям право купувати землю.

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Вона відтермінована до 2024 року.

– У такому вигляді закон не мав бути ухвалений. На мій погляд, логіка мала бути такою. Землю можуть купити тільки люди. Далі має бути створений фонд, куди прийде фермер, отримає кредит на 25 років під процент інфляції, купить землю і працюватиме на ній, створюватиме продукт і робочі місця. Це має логіку. Не може бути ціль просто продати землю. Мета реформи – запустити обіг земель, аби постав фермерський клас.

Володимир Гройсман наголосив, що продаж землі великим компаніям означає занепад села і остаточне перетворення України на сировинний придаток.

На думку екс-прем’єра, зараз в земельній реформі головне – не допустити повторення історії з продажу індіанцями острова Манхеттен (Нью-Йорк) голландським підприємцям.

– Манхеттен придбали за $30. І я не хочу, аби з українцями вчинили так, як з індіанцями. Саме тому до 2024 року норму про 10 тис. га для юросіб треба прибрати, – наголосив Володимир Гройсман.

Нагадаємо, у ніч проти 31 березня Верховна Рада ухвалила закон про ринок землі. Загалом до законопроекту було подано 4018 поправок.