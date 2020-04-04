Panama – місце, де вигідно замовляти дитячі товари онлайн

З початком карантину доставка товарів додому стала не розкішшю, а необхідністю. Особливо це стосується сімей, в яких є новонароджені малюки. Щоб не наражати дитину на небезпеку, пропонуємо звернути уваги на дитячий інтернет-магазин Panama.

Чому ми довіряємо цьому магазину

Інтернет-магазин Panama створений в Україні та вже декілька років допомагає батькам знайти корисні речі, одяг та облаштувати дитячу кімнату. Про це говорять відгуки клієнтів на сайті. Завдяки широкому асортименту товарів, компанія змогла задовольнити потреби сімей з різним достатком, пропонуючи продукцію виробників від мас-маркету до преміум-класу.

Окрім великого вибору та хорошого сервісу, сайт має додаткові переваги для своїх покупців:

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Щоденна підтримка менеджера. Якщо у вас є сумніви або запитання щодо того чи іншого товару, ви можете звернутись на гарячу лінію.

Кваліфіковані консультанти порадять, як зробити правильний вибір. Така можливість є у кожного з 7.55 до 20.05.

Швидка доставка. Якщо ви живете в Києві, то отримати замовлення можна день у день, а в інших містах – наступного дня або через день. У всіх обласних центрах є можливість замовити кур’єра, який доставить пакунок до дверей.

Зручна навігація. Скориставшись фільтрами на сайті, ви звузите пошуки потрібного товару та швидко знайдете потрібну річ.

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Переваги для постійних клієнтів

Якщо ви вже знайомі з цим інтернет-магазином, прийшов час ближче дізнатись про додаткові можливості. Наприклад, ви можете вступити в Baby club та зробити шопінг ще зручнішим. Реєстрація є безкоштовною, але потребує ваших контактних даних та деякої інформації про малюка. Це необхідно для того, щоб система відфільтровувала товари, які вам підходять. Таке піклування про споживача допоможе зберегти багато вільного часу.

Перебуваючи в Клубі немовлят, ви отримуватимете регулярний дайджест новинок та корисні поради щодо піклування та виховання дітей. Також зможете сформувати список бажаних покупок та стежити, коли на них з’являться знижки. А якщо раптом знадобиться перевірити деталі попередніх замовлень, то завдяки історії покупок ви це легко зробите.

Нагадаємо, раніше ми підготували покрокову інструкцію, яка допоможе швидко зареєструвати дитину в дитячий садок через інтернет.