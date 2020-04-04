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Факти / Україна

У Києві підтвердили 214 хворих на коронавірус – Кличко

У Києві зафіксували 214 хворих на коронавірус.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

– Наразі в столиці вже 214 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.

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Кількість киян, що захворіли, збільшилася за минулу добу на 25 людей:

  • 15 жінок віком від 23-ох до 65-ти років
  • 10 чоловіків віком від 17-ти до 68-ми років.

10 пацієнтів госпіталізували в столичні лікарні. 15 – лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Нагадаємо, станом на 10.00 4 квітня в Україні зафіксовано 1 096 випадків коронавірусної інфекції.

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