У Києві зафіксували 214 хворих на коронавірус.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
– Наразі в столиці вже 214 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.
Читайте: Летальність від коронавірусу в Україні становить 2,6% – Ляшко
Кількість киян, що захворіли, збільшилася за минулу добу на 25 людей:
- 15 жінок віком від 23-ох до 65-ти років
- 10 чоловіків віком від 17-ти до 68-ми років.
10 пацієнтів госпіталізували в столичні лікарні. 15 – лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.
Нагадаємо, станом на 10.00 4 квітня в Україні зафіксовано 1 096 випадків коронавірусної інфекції.