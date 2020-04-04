У МОЗ назвали дати піку захворюваності на Covid-19 в Україні

Пік коронавірусу в Україні прогнозується на середину цього місяця.

У МОЗ вважають, що він припаде на 14-15 квітня 2020 року. У профільному міністерстві закликають українців не піддаватися відчуттю оманливої безпеки та обмежити свою мобільність.

– Інакше це може призвести до фіксації масових тяжких випадків та до великої кількості летальних наслідків, – повідомив заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

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Він зазначив, що треба обов’язково дотримуватися карантинних заходів та носити маски.

Нагадаємо, станом на 10.00 4 квітня в Україні зафіксовано 1 096 випадків коронавірусної інфекції.