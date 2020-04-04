Україна повинна забезпечити комфортні умови обсервації – Зеленський

Потрібно забезпечити комфортні умови обсервації тих, хто в’їжджає в Україну в період карантину.

– Як ми хочемо, щоб люди проводили два тижні в умовах, коли немає не те що нормального ремонту, а елементарного – води чи світла? Ви ж розумієте, що ми повинні забезпечити комфортні умови обсервації, – наголосив президент Володимир Зеленський.

Наразі правоохоронці, МОЗ та місцева влада перевіряють приміщення. Кількість місць для обсервації за новими вимогами буде визначено наступного тижня.

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Володимир Зеленський також зазначив, що усі звернення лікарів та медичних закладів в Україні повинні перевірятися, їм потрібно приділяти особливу увагу.

– Я наполягаю на тому, щоб лікарям і медичним закладам була приділена особлива увага. Звернення повинні перевірятися, на них потрібно реагувати. Ситуацію в медицині треба терміново налагоджувати.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський відповів на скарги медиків щодо поганих умов роботи під час ліквідації наслідків пандемії коронавірусу. Він запевнив, що захист для лікарів закупили, а зарплати збільшать.