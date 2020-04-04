Станом на 22.00 4 квітня в Україні зафіксували 1225 випадків захворювання на коронавірус.

Про це свідчать дані МОЗ.

Зокрема, 32 людини померли, 25 – вилікувалися.

Читайте: У МОЗ назвали дати піку захворюваності на Covid-19 в Україні

До слова, станом на 10.00 4 квітня було в Україні було зареєстровано 1096 випадків. Тому кількість хворих за день зросла на 129 людей.

Нагадаємо, в Україні до 24 квітня діє карантин, який передбачає низку обмежень.

Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте у текстовому онлайні на Фактах ICTV.