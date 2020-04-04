Станом на 22.00 4 квітня в Україні зафіксували 1225 випадків захворювання на коронавірус.
Про це свідчать дані МОЗ.
Зокрема, 32 людини померли, 25 – вилікувалися.
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До слова, станом на 10.00 4 квітня було в Україні було зареєстровано 1096 випадків. Тому кількість хворих за день зросла на 129 людей.
Нагадаємо, в Україні до 24 квітня діє карантин, який передбачає низку обмежень.
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