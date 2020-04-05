Станом на 10.00 5 квітня в Україні зафіксовано 1 251 випадок коронавірусної хвороби Covid-19, з них 32 летальних, 25 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 156 нових випадків.
Нині коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 75 випадків;
- Волинська область — 19 випадків;
- Дніпропетровська область — 14 випадків;
- Донецька область — 8 випадків;
- Житомирська область — 11 випадків;
- Закарпатська область — 28 випадків;
- Запорізька область — 39 випадків;
- Івано-Франківська область — 105 випадків;
- Кіровоградська область — 37 випадків;
- Київ — 225 випадків;
- Київська область — 82 випадки;
- Львівська область — 15 випадків;
- Луганська область — 3 випадки;
- Одеська область — 26 випадків;
- Полтавська область — 9 випадків;
- Рівненська область — 38 випадків;
- Сумська область — 49 випадків;
- Тернопільська область — 160 випадків;
- Харківська область — 1 випадок;
- Херсонська область — 10 випадків;
- Хмельницька область — 10 випадків;
- Чернівецька область — 220 випадків;
- Черкаська область — 60 випадків (один випадок було знято у зв’язку із технічною помилкою фахівців області під час внесення даних);
- Чернігівська область — 7 випадків.
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