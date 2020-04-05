Лавру закрили на карантин, настоятеля митрополита Павла перевірили на коронавірус

У Києво-Печерській лаврі 4 квітня провели тестування на інфікування коронавірусом братії монастиря, а також її намісника митрополита Павла. Результати тестування поки не відомі.
– Нині скарг на самопочуття у владики немає, – йдеться у повідомленні на сайті монастиря.
Такоє у Лаврі через поширення коронавірусу в Україні посилено карантин. До 24 квітня богослужіння проходитимуть у закритому режимі без участі парафіян і прочан.
В усіх приміщеннях Лаври проведено обробку дезинфікуючими розчинами.
Читайте: Вербна неділя – традиції та заборони
Спостерігати за богослужіннями великих свят, суботніх та недільних днів, Страсної седмиці можна буде онлайн.
Нагадаємо, Православна церква України готова надати свої приміщення для хворих на Covid-19.
Джерело: Києво-Печерська лавра