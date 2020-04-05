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Факти / Україна

Лавру закрили на карантин, настоятеля митрополита Павла перевірили на коронавірус

У Києво-Печерській лаврі 4 квітня провели тестування на інфікування коронавірусом братії монастиря, а також її намісника митрополита Павла. Результати тестування поки не відомі.

– Нині скарг на самопочуття у владики немає, – йдеться у повідомленні на сайті монастиря.

Такоє у Лаврі через поширення коронавірусу в Україні посилено карантин. До 24 квітня богослужіння проходитимуть у закритому режимі без участі парафіян і прочан.

В усіх приміщеннях Лаври проведено обробку дезинфікуючими розчинами.

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Спостерігати за богослужіннями великих свят, суботніх та недільних днів, Страсної седмиці можна буде онлайн.

Нагадаємо, Православна церква України готова надати свої приміщення для хворих на Covid-19.

Джерело: Києво-Печерська лавра

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