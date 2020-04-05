Порушили карантин: на Київщині оштрафували керівників будівельних гіпермаркетів

Керівників будівельних гіпермаркетів Білої Церкви, Боярки та Бучі (Київська область) притягнули до адміністративної відповідальності.

Причиною стало відновлення діяльності магазинів під час карантину.

Відносно складено адміністративні протоколи за порушення умов карантину за ст.44-3 КУпАП.

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У поліції повідомили, що карантин не вплинув на намір підприємців збільшити заробітки і вони знову відновили свою діяльність, наражаючи покупців на небезпеку.

– Працівники поліції Київщини цього разу знову зібрали докази продажу будівельних матеріалів громадянам, опитали свідків і склали на власників торгових центрів адміністративні протоколи за ст.44-3 КУпАП, – йдеться в повідомленні.

Адмінматеріали направлять до суду для прийняття рішення.

Посадовим особам загрожує штраф у розмірі від 34 тис.до 170 тис. грн.

Нагадаємо, 3 квітня Кабмін посилив карантин. Факти ICTV писали, які заборони додалися.