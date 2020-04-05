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Факти / Україна

Потреби 242 лікарень, які борються з коронавірусом, контролюються – МОЗ

Працівники медичних закладів, які залучені до боротьби проти коронавірусу в Україні, найближчим часом будуть забезпечені засобами захисту.

Міністерство охорони здоров’я створило базу з 242 лікарень, в яку занесені усі потреби в обладнанні, препаратах, а також засобах індивідуального захисту, заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

– Усі їхні потреби, усе, що у них є в залишках, коли і що їм треба поставляти (контролюється -. Ред.), – сказав міністр.

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Степанов додав, що засоби захисту для медиків України надходять літаками з Китаю практично щодня.

Нагадаємо, до державного протоколу лікування хворих Covid-19 найближчим часом буде додано перелік нових лікарських препаратів.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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