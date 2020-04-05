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Факти / Україна

Пожежа на Хрещатику: список вулиць і об’єктів, які залишилися без світла

Вночі, 5 квітня, на Хрещатику горіли електричні кабелі в підземному колекторі.

Через високий рівень складності загоряння, пожежники більше трьох годин не могли приступити до його ліквідації. Пожежу загасили о 9.33.

Причини загоряння поки невідомі. Їх встановить спеціальна комісія.

Після усунення пожежі багато будинків і об’єктів залишилися без електрики.

Список знеструмлених вулиць та об’єктів через пожежу на Хрещатику:

  • чотири житлових будинки Музейного провулку,
  • готель Дніпро (підключається дизель генератор),
  • ТРЦ Глобус,
  • Український дім,
  • Арка Дружби народів,
  • ТРК Київ (підключається дизель генератор).
  • Національний банк,
  • Жовтневий палац,
  • 80 будинків на вулицях Шовковичній, Грушевського, Банковій, Лютеранській, Десятинній, Хрещатику, Володимирській, Круглоуніверситетській.

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