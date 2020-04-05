Пожежа на Хрещатику: список вулиць і об’єктів, які залишилися без світла

Вночі, 5 квітня, на Хрещатику горіли електричні кабелі в підземному колекторі.

Через високий рівень складності загоряння, пожежники більше трьох годин не могли приступити до його ліквідації. Пожежу загасили о 9.33.

Причини загоряння поки невідомі. Їх встановить спеціальна комісія.

Після усунення пожежі багато будинків і об’єктів залишилися без електрики.

Список знеструмлених вулиць та об’єктів через пожежу на Хрещатику: