Пожежа на Хрещатику: список вулиць і об’єктів, які залишилися без світла

Вночі, 5 квітня, на Хрещатику горіли електричні кабелі в підземному колекторі.
Через високий рівень складності загоряння, пожежники більше трьох годин не могли приступити до його ліквідації. Пожежу загасили о 9.33.
Причини загоряння поки невідомі. Їх встановить спеціальна комісія.
Після усунення пожежі багато будинків і об’єктів залишилися без електрики.
Список знеструмлених вулиць та об’єктів через пожежу на Хрещатику:
- чотири житлових будинки Музейного провулку,
- готель Дніпро (підключається дизель генератор),
- ТРЦ Глобус,
- Український дім,
- Арка Дружби народів,
- ТРК Київ (підключається дизель генератор).
- Національний банк,
- Жовтневий палац,
- 80 будинків на вулицях Шовковичній, Грушевського, Банковій, Лютеранській, Десятинній, Хрещатику, Володимирській, Круглоуніверситетській.