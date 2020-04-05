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Факти / Україна

У Києві зафіксовано 245 випадків коронавірусу

У Києві зафіксували 245 хворих на коронавірус Covid-19.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

– За минулу добу кількість киян хворих на коронавірус, збільшилася ще на 31 людину. Один випадок – летальний. Вірус наступає. На сьогодні в столиці вже 245 підтверджених випадків захворювання на Covid-19, – написав він.

Кількість випадків зараження за добу збільшилася на 31 людину:

  • 18 жінок віком від 21-го до 78-ти років
  • 13 чоловіків віком від 19-ти до 78-ми років.
  • 71-річний чоловік помер.

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10 пацієнтів були госпіталізовані в столичні лікарні. 21 людина лікується на самоізоляції, під контролем медиків.

– Тільки троє киян з тих, які захворіли за минулу добу виїжджали недавно закордон. Інші кордони України не покидали. Це означає, що вірус все більше охоплює Київ, – сказав він.

Нагадаємо, станом на 10.00 5 квітня в Україні зафіксовано 1 251 випадок коронавірусної інфекції. За добу було зафіксовано 156 нових випадків.

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