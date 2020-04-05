У Львівській області зафіксували першу смерть від коронавірусу

4 квітня у Львові помер 69-річний чоловік, у якого діагностували коронавірус Covid-19.

Про це повідомляють у Львівській обласній державній адміністрації.

– 4 квітня у Львівській області померла перша пацієнт, у якого зафіксували коронавірусну інфекцію. Позитивний тест, який підтвердив коронавірус, був отриманий сьогодні вранці, – каже Андрій Васько, в.о. директора департаменту охорони здоров’я ОДА .

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Пацієнту було 69 років і у нього була важка форма пневмонії. Він був підключений до апарату штучної вентиляції легень у Львівській обласній інфекційній лікарні.

Також чоловік хворів на цукровий діабет і серцево-судинні захворювання.

Станом на 5 квітня, на Львівщині зафіксували 15 випадків захворювання на Covid-19.

Нагадаємо, станом на 10.00 5 квітня в Україні зафіксували 1 251 випадок захворювання на коронавірус. 32 людини померли, 25 – вилікувалися.

Джерело: ЛОДА