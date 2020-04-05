PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

У Збройних силах зафіксували третій випадок Covid-19

У Збройних силах України зареєстровано третій випадок захворювання на коронавірус Covid-19.

Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ.

На ізоляції перебуває 114 військових, у найближчі три доби 28 з них вийдуть із самоізоляції.

Читайте: Снаряд у дворі житлового будинку: ЗСУ зупиняє стрільби ЗРК для перевірки ракет

– Аналіз захворювань на Covid-19 свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється при епізодичних зустрічах з друзями і рідними, які не входять до кола осіб, з якими людина спілкується щодня або живе разом, – повідомляють у ЗСУ.

Нагадаємо, у зв’язку з карантинними заходами з протидії Covid-19 тимчасово призупинили щорічні планові відпустки військовослужбовцям ЗСУ.

Джерело: Командування медичних сил

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка