У Збройних силах зафіксували третій випадок Covid-19

У Збройних силах України зареєстровано третій випадок захворювання на коронавірус Covid-19.

Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ.

На ізоляції перебуває 114 військових, у найближчі три доби 28 з них вийдуть із самоізоляції.

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– Аналіз захворювань на Covid-19 свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється при епізодичних зустрічах з друзями і рідними, які не входять до кола осіб, з якими людина спілкується щодня або живе разом, – повідомляють у ЗСУ.

Нагадаємо, у зв’язку з карантинними заходами з протидії Covid-19 тимчасово призупинили щорічні планові відпустки військовослужбовцям ЗСУ.

Джерело: Командування медичних сил