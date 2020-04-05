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Факти / Україна

Українців із Covid-19 лікуватимуть новими препаратами – Степанов

До державного протоколу лікування хворих Covid-19 найближчим часом буде додано перелік нових лікарських препаратів.

Про це заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Він підкреслив, що до нині немає жодного препарату проти нового коронавірусу, але способи лікування Covid-19 підказує досвід інших країн.

– Але якщо у нас є хоч один шанс рятувати наших громадян… я це робитиму, ми будемо лікувати тими засобами, які дають результати в різних країнах, – сказав міністр в ефірі українського телеканалу.

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Степанов додав, що над мінімізацією летальних наслідків Covid-19 працює група найкращих лікарів.

Як повідомлялося, Верховна Рада дозволила методи лікування і профілактики коронавірусу, які практикують у ЄС або США.

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