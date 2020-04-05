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Факти / Україна

В Україні вже понад 1 300 інфікованих коронавірусом

Станом на 22.00 5 квітня в Україні лабораторно підтверджено 1 308 випадків Covid-19, з них 37 летальних, 28 пацієнтів одужало.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

До слова, станом на 10.00 5 квітня, в Україні було зареєстровано 1 251 випадок.

Читайте: У МОЗ назвали дати піку захворюваності на Covid-19 в Україні

Коронавірусну хворобу виявлено (дані станом на 10.00 5 квітня):

  • Вінницька область — 75 випадків;
  • Волинська область — 19 випадків;
  • Дніпропетровська область — 14 випадків;
  • Донецька область — 8 випадків;
  • Житомирська область — 11 випадків;
  • Закарпатська область — 28 випадків;
  • Запорізька область — 39 випадків;
  • Івано-Франківська область — 105 випадків;
  • Кіровоградська область — 37 випадків;
  • Київ — 225 випадків;
  • Київська область — 82 випадки;
  • Львівська область — 15 випадків;
  •  Луганська область — 3 випадки;
  • Одеська область — 26 випадків;
  • Полтавська область — 9 випадків;
  • Рівненська область — 38 випадків;
  • Сумська область — 49 випадків;
  • Тернопільська область — 160 випадків;
  • Харківська область — 1 випадок;
  • Херсонська область — 10 випадків;
  • Хмельницька область — 10 випадків;
  • Чернівецька область — 220 випадків;
  • Черкаська область — 60 випадків (один випадок було знято у зв’язку із технічною помилкою фахівців області під час внесення даних);
  • Чернігівська область — 7 випадків.

Нагадаємо, до 24 квітня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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