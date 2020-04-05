В Україні вже понад 1 300 інфікованих коронавірусом

Станом на 22.00 5 квітня в Україні лабораторно підтверджено 1 308 випадків Covid-19, з них 37 летальних, 28 пацієнтів одужало.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

До слова, станом на 10.00 5 квітня, в Україні було зареєстровано 1 251 випадок.

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Коронавірусну хворобу виявлено (дані станом на 10.00 5 квітня):

Вінницька область — 75 випадків;

Волинська область — 19 випадків;

Дніпропетровська область — 14 випадків;

Донецька область — 8 випадків;

Житомирська область — 11 випадків;

Закарпатська область — 28 випадків;

Запорізька область — 39 випадків;

Івано-Франківська область — 105 випадків;

Кіровоградська область — 37 випадків;

Київ — 225 випадків;

Київська область — 82 випадки;

Львівська область — 15 випадків;

Луганська область — 3 випадки;

Одеська область — 26 випадків;

Полтавська область — 9 випадків;

Рівненська область — 38 випадків;

Сумська область — 49 випадків;

Тернопільська область — 160 випадків;

Харківська область — 1 випадок;

Херсонська область — 10 випадків;

Хмельницька область — 10 випадків;

Чернівецька область — 220 випадків;

Черкаська область — 60 випадків (один випадок було знято у зв’язку із технічною помилкою фахівців області під час внесення даних);

Чернігівська область — 7 випадків.

Нагадаємо, до 24 квітня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.