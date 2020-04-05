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Факти / Україна / Суспільство

В Україні є область, де немає випадків захворювання на Covid-19 – МОЗ

У Миколаївській області немає жодного випадку захворювання на коронавірус Covid-19.

Про це на брифінгу розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

– Підозри на коронавірус зафіксовані в кожній з областей. В той же час Миколаївська – єдина область, де не зареєстровано жодного випадку хвороби, – каже Ляшко.

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Головний санітарний лікар Миколаївської області Володимир Клочко 3 квітня заявляв про 11 осіб, які можуть бути інфікованими коронавірусом.

Нагадаємо, за даними МОЗ, станом на 10.00 5 квітня в Україні зафіксовано 1 251 випадок захворювання на Covid-19.

Джерело: МОЗ

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