Станом на 10.00 5 квітня в Україні зафіксували 1 251 випадок захворювання на коронавірус.
Про це свідчать дані МОЗ.
Зокрема, 32 людини померли, 25 – вилікувалися.
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До слова, станом на 22.00 4 квітня, в Україні було зареєстровано 1 225 випадків.
Нагадаємо, до 24 квітня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.
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