Станом на 10.00 5 квітня в Україні зафіксували 1 251 випадок захворювання на коронавірус.

Про це свідчать дані МОЗ.

Зокрема, 32 людини померли, 25 – вилікувалися.

Читайте: У МОЗ назвали дати піку захворюваності на Covid-19 в Україні

До слова, станом на 22.00 4 квітня, в Україні було зареєстровано 1 225 випадків.

Нагадаємо, до 24 квітня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.