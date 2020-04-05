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Факти / Україна

В Україні зафіксували 1 251 випадок захворювання на коронавірус

Станом на 10.00 5 квітня в Україні зафіксували 1 251 випадок захворювання на коронавірус.

Про це свідчать дані МОЗ.

Зокрема, 32 людини померли, 25 – вилікувалися.

Читайте: У МОЗ назвали дати піку захворюваності на Covid-19 в Україні

До слова, станом на 22.00 4 квітня, в Україні було зареєстровано 1 225 випадків.

Нагадаємо, до 24 квітня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

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