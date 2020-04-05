В Ужгороді коронавірусом інфіковано родину священика 1992 року народження, повідомили у міськраді.

Його батько нині перебуває у важкому стані в обласній інфекційній лікарні. Туди ж госпіталізовано і самого священика.

Його дружина має легку форму захворювання, тому лікується вдома. Захворіла також 6-місячна дитина, яка перебуває вдома з матір’ю. Їй тест робитимуть завтра.

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Востаннє священник проводив службу у церкві 8 березня. Міська влада встановила коло осіб, з якими спілкувалися інфіковані.

Як повідомлялося, станом на 10.00 5 квітня в Україні зафіксували 1 251 випадок захворювання на коронавірус.