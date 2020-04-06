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Факти / Україна

Чи можна дезінфікувати авто “холодним туманом” – пояснення МОЗ

Автомобілі можна дезінфікувати за допомогою генератора холодного туману, якщо в нього вливають зареєстровані в Україні дезінфектанти.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

– Ми рекомендуємо використовувати тільки ті засоби і методи дезінфекції – як поточної, так і заключної, – які зареєстровані в Україні, – зазначив Ляшко.

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У разі, якщо в холодному тумані використовуються засоби для дезінфекції, які внесені до реєстру дезінфікуючих засобів, їх можна використовувати для дезінфекції автомобілів, приміщень, поверхонь й інших матеріалів, щоб знешкодити вірус, який може бути на поверхні.

Нагадаємо, з 6 квітня в Україні посилюються карантинні заходи. Вулицею можна пересуватися лише вдвох та у масках.

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