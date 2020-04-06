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Факти / Україна

Електроний підпис можна отримати під час карантину – Мінцифри

Кваліфікований електронний підпис (КЕП) можна буде отримати під час карантину.

Міністерство цифрової трансформації вже підготувало зміни до постанови №211, які дозволяють функціонування акредитованих центрів сертифікації ключів (АЦСК) під час карантину.

Центри забезпечать працівників індивідуальними засобами захисту і надаватимуть підписи у безпечних умовах.

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До слова, щоб отримати КЕП, найчастіше потрібно звертатися до акредитованих центрів сертифікації ключів особисто, оскільки він не може надаватися без ідентифікації особи.

За допомогою такого підпису громадяни можуть дистанційно підписувати документи, користуватися державними сервісами, подавати звітність до податкових та контролюючих органів.

Детальніше про те, як отримати електронний цифровий підпис в Україні, раніше писали Факти ICTV.

Джерело: Мінцифри

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