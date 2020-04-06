Карантин у Запоріжжі: транспорт працює, але Хортицю закрили

У Запоріжжі закритий на карантин о. Хортиця. Але, всупереч рекомендаціям Міністерства охорони здоров’я України, в понеділок на маршрути вийшли всі види міського громадського транспорту, зокрема автобуси і маршрутки.

За повідомленням адміністрації Національного заповідника Хортиця, в зв’язку з посиленням карантинних заходів, пов’язаних з поширенням короновірусної інфекції, з 6 квітня вводиться заборона на перебування відпочиваючих на території острова.

Також введені обмеження на з’їзд автотранспорту з основних автодоріг, що ведуть через о. Хортиця. Перебування на території острова дозволено лише для осіб, які проживають або працюють на Хортиці.

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Водночас, як повідомив міський голова Запоріжжя Володимир Буряк, з 6 березня в місті продовжать працювати автобуси і маршрутки.

– Великі автобуси, маршрутки, трамваї і тролейбуси працюватимуть, як і раніше – заявив він.

За його словами, рекомендація Міністерства охорони здоров’я України про заборону роботи транспорту, крім трамваїв і тролейбусів, вимушена і напевно правильна, проте тим запорожцям, хто не має можливості працювати вдома дистанційно, потрібно якось добиратися на роботу.

Відомо, що у низці районів Запоріжжя пасажирів перевозять лише автобуси і маршрутки.

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