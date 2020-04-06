Карантин в Україні запобіг масовому зараженню Covid-19 – Зеленський

Своєчасні заходи із запровадження в Україні карантину дозволяють контролювати ситуацію з поширенням коронавірусу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

З 1319 зафіксованих випадків захворювання на коронавірус за останню добу виявлено 68, що значно менше, ніж у попередні дні. Шестеро людей померли через важкі хронічні хвороби.

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– Зменшення кількості хворих на коронавірус – це результат карантину. Ми могли б мати набагато більше хворих, як в європейських країнах. Тому наші заходи були своєчасними та правильними, – підкреслив Зеленський.

Раніше Факти ICTV писали, що в рамках карантину в Україні з 7 квітня державний кордон можна буде перетнути тільки автотранспортом і тільки в 19 пунктах пропуску.