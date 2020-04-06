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Факти / Україна

Коли в Україні буде пік поширення коронавірусу – прогноз МОЗ

Міністерство охорони здоров’я очікує на пік поширення коронавірусу в Україні 14-15 квітня.

Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Ми бачимо сценарій (як поширювався вірус в інших країнах. — Ред.) і у нас щодня є оновлений прогноз, і коли нам говорять про 14-15 квітня, — буде найбільше навантаження на систему охорони здоров’я, — сказав Ляшко.

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Він зазначив, що в ці дні очікується найбільший рівень смертності від коронавірусу, тому карантинні заходи спрямовані на те, щоб потенційні наслідки від поширення інфекції в Україні розтягнути в часі.

Нагадаємо, з 6 квітня в Україні посилюються карантинні заходи. Що заборонено робити під час карантину і які документи потрібно мати із собою, виходячи з дому, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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