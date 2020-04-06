Контактували з родиною священика: в Ужгороді 17 медиків могли заразитися Covid-19

В Ужгороді під наглядом лікарів перебуватимуть 17 працівників міської лікарні, бо вони контактували із родиною, членам якої підтвердили коронавірус.
Про це повідомили в управлінні охорони здоров’я Ужгородської міської ради.
У родині священика підтвердили Covid-19 чотирьом особам.
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– Сьогодні мобільна бригада відібрала взірці біоматеріалів у 17 працівників центральної міської клінічної лікарні: це працівники приймального відділення, лабораторії та працівники пульмонологічного відділення, які контактували з пацієнтами, хворими на Covid-19 та їхніми біоматеріалами.
Їх відправлено на самоізоляцію додому, стан їхнього здоров’я контролюватимуть сімейні лікарі, – йдеться у повідомленні.
Також у міськраді повідомили, що у понеділок, 6 квітня проведуть аналізи шестимісячній дитині, яка перебуває вдома з хворою на коронавірус матір’ю.
Нагадаємо, про випадок інфікування коронавірусом родини ужгородського священика стало відомо у неділю, 5 квітня.
Джерело: Ужгородська міська рада