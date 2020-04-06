Станом 6 квітня коронавірус підтвердили у восьми народних депутатів.

Про це розповів член фракції Слуга народу Олександр Качура.

На коронавірус захворіли:

Віталій Борт (ОПЗЖ)

Володимир Ватрас (Слуга народу)

Руслан Горбенко (Слуга народу) (вилікувався)

Ігор Кисельов (ОПЗЖ)

Олександр Лукашев (ОПЗЖ)

Сергій Рудик – позафракційний

Анна Скороход – позафракційний

Сергій Шахов – Довіра (вилікувався).

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Качура додав, що встановлені контакти Скороход з нардепами Гео Леросом (Слуга народу), Ігорем Васильківським (Слуга народу), Володимиром В’ятровичем (Європейська солідарність), Ніною Южаніною (євросолідарності), Олександром Санченком (Слуга народу), Ахтемом Чийгозом (ЄС) та Ольгою Саладухою (Слуга народу).

Раніше Факти ICTV писали, що в Ужгороді під наглядом лікарів перебуватимуть 17 працівників міської лікарні, бо вони контактували із родиною, членам якої підтвердили коронавірус.