Коронавірус у Чернівцях: в реанімації новонароджений і четверо дорослих

У Чернівецькій лікарні з діагностованим коронавірусом перебуває немовля. Це хлопчик, який народився від матері із підозрою на Covid-19. Стан малюка покращився, його зняли із кисневої дотації.

У реанімаційному відділенні Глибоцької центральної районної лікарні надають допомогу чотирьом особам. Коронавірус підтверджено у одного із цих пацієнтів, решта – із підозрою.

Одного недужого госпіталізували у важкому стані із пневмонією, його одразу ж підключили до апарату штучної вентиляції легень. Інші троє хворих – на кисневій дотації.

У реанімації Сторожинецької центральної районної лікарні є пацієнти із підозрою на Covid-19, вони на кисневій дотації. Це троє дорослих та одна дитина. Стан хворих – стабільно важкий. Якщо дитині погіршає, її планують перевести в обласну дитячу лікарню.

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Пацієнт із підозрою на коронавірус, підключений до апарату штучної вентиляції легень, є у реанімації Кіцманської центральної районної лікарні. У нього пневмонія та аритмія.

В обласній лікарні двоє недужих із коронавірусом перебувають на апаратах штучної вентиляції легень. Ще одна пацієнтка із підтвердженим Covid-19 – на кисневій дотації. Також на кисневій дотації троє осіб із підозрою на коронавірус.

У реанімації Чернівецької міської лікарні №1 є троє пацієнтів. У двох підтверджено коронавірус, їхній стан покращився. Якщо позитивна динаміка збережеться, хворих переведуть у відділення. Стан недужого із підозрою на Covid-19 поки що важкий.

У Хотинській центральній районній лікарні одна пацієнтка у важкому стані. У неї двостороння пневмонія, перебуває на кисневій підтримці.

Нагадаємо, станом на 09.00 6 квітня в Україні зафіксовано 1 319 випадків коронавірусу, з яких 38 – летальні, а 28 пацієнтів одужали.

Джерело: Чернівецька ОДА