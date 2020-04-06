Коронавірус у Херсоні: які вулиці дезінфікуватимуть сьогодні

6 квітня у Херсоні почали мити вулиці від коронавірусу Covid-19.
Про це повідомляє Херсонська міська рада.
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Дезінфікуватимуть такі вулиці у районі:
- обласного кардіодиспансеру, дитячої стоматологічної поліклініки (вул. Суворова);
- обласної інфекційної лікарні, тубдиспансеру, залізничної лікарні (вул. Нестерова, Миколи Гринька, Фонвізіна, 8-ї Польова);
- клінічної лікарні ім. О. С. Лучанського (вул. Університетська, 28-ї Армії, Залаегерсег, Кримська, Перекопська, шосе В.Чорновола);
- дитячої обласної клінічної лікарні (вул. Українська, Кременчуцька, Молодіжна, Ладичука);
- клінічної лікарні ім. Тропіних (Миколаївське шосе, вул. Уварова, Філатова, Комарова);
- обласної клінічної лікарні, пологового будинку №1 (вул. Червоного Хреста, Потьомкінська, хірурга Воронова, просп. Ушакова, Старообрядницька).
На 10.00 6 квітня у Херсоні немає нових підтверджених випадків захворювання на коронавірус.
У місті всього п’ять підтверджених випадків захворювання на Covid-19.
– Усі хворі госпіталізовані, вони не потребують реанімаційних заходів з використанням апарату штучної вентиляції легень, – кажуть чиновники
Як писали Факти ICTV, в одному з районів Херсонської області головний лікар місцевої клініки захворіла на коронавірус після того, як побувала на похороні у медсестри, яка працювала в її клініці.
Джерело: Херсонська міськрада