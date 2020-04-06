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Коронавірус в Україні: статистика поширення хвороби (ОНЛАЙН-КАРТА)

Станом на 09.00 6 квітня в Україні зафіксовано 1 319 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 168 нових випадків.

Нині коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 75 випадків;
  • Волинська область — 24 випадки;
  • Дніпропетровська область — 14 випадків;
  • Донецька область — 9 випадків;
  • Житомирська область — 11 випадків;
  • Закарпатська область — 35 випадків;
  • Запорізька область — 41 випадок;
  • Івано-Франківська область — 116 випадків;
  • Кіровоградська область — 41 випадок;
  • м. Київ — 234 випадки;
  • Київська область — 91 випадок;
  • Львівська область — 27 випадків;
  • Луганська область — 3 випадки;
  • Одеська область — 27 випадків;
  • Полтавська область — 11 випадків;
  • Рівненська область — 39 випадків;
  • Сумська область — 51 випадок;
  • Тернопільська область — 160 випадків;
  • Харківська область — 1 випадок;
  • Херсонська область — 10 випадків;
  • Хмельницька область — 10 випадків;
  • Чернівецька область — 220 випадків;
  • Черкаська область — 62 випадки;
  • Чернігівська область — 7 випадків.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Усе, що треба знати про карантин в Україні через поширення Covid-19, дивіться в онлайні на Фактах ICTV.

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