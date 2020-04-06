Станом на 09.00 6 квітня в Україні зафіксовано 1 319 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 168 нових випадків.

Нині коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 75 випадків;

Волинська область — 24 випадки;

Дніпропетровська область — 14 випадків;

Донецька область — 9 випадків;

Житомирська область — 11 випадків;

Закарпатська область — 35 випадків;

Запорізька область — 41 випадок;

Івано-Франківська область — 116 випадків;

Кіровоградська область — 41 випадок;

м. Київ — 234 випадки;

Київська область — 91 випадок;

Львівська область — 27 випадків;

Луганська область — 3 випадки;

Одеська область — 27 випадків;

Полтавська область — 11 випадків;

Рівненська область — 39 випадків;

Сумська область — 51 випадок;

Тернопільська область — 160 випадків;

Харківська область — 1 випадок;

Херсонська область — 10 випадків;

Хмельницька область — 10 випадків;

Чернівецька область — 220 випадків;

Черкаська область — 62 випадки;

Чернігівська область — 7 випадків.

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