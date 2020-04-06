Станом на 6 квітня у світі коронавірусом інфіковано 1 273 990 осіб. З них одужали 260 247 осіб, а 69 444 пацієнта померли.
США на першому місці серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків – 337 310 хворих, з яких 9 643 померли.
На другому місці зараз Іспанія, де коронавірусом заразилися 131 646 осіб, померло – 12 641.
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Італія опустився на третю сходинку. Там 128 948 хворих, з них 15 877 померли та 21 815 одужали.
Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:
- Німеччина – 100 123;
- Франція – 93 780;
- Великобританія – 48 440;
- Швейцарія – 21 100;
- Нідерланди – 17 953;
- Австрія – 12 051;
- Норвегія – 5 687;
- Швеція – 6 830;
- Бельгія – 19 691;
- Португалія – 12 278;
- Польща – 4 102.
В Україні за станом ранок 6 квітня зафіксували 1 308 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. Померли від коронавірусу 37 осіб і 27 – вже одужали.
Нагадаємо, до 24 квітня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати прокарантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.