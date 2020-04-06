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Факти / Україна

Коронавірус в Україні та світі: кількість хворих на 6 квітня

Станом на 6 квітня у світі коронавірусом інфіковано 1 273 990 осіб. З них одужали 260 247 осіб, а 69 444 пацієнта померли.

США на першому місці серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків – 337 310 хворих, з яких 9 643 померли.

На другому місці зараз Іспанія, де коронавірусом заразилися 131 646 осіб, померло – 12 641.

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Італія опустився на третю сходинку. Там 128 948 хворих, з них 15 877 померли та 21 815 одужали.

Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:

  • Німеччина – 100 123;
  • Франція – 93 780;
  • Великобританія – 48 440;
  • Швейцарія – 21 100;
  • Нідерланди – 17 953;
  • Австрія – 12 051;
  • Норвегія – 5 687;
  • Швеція – 6 830;
  • Бельгія – 19 691;
  • Португалія – ​​12 278;
  • Польща – 4 102.

В Україні за станом ранок 6 квітня зафіксували 1 308 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. Померли від коронавірусу 37 осіб і 27 – вже одужали.

Нагадаємо, до 24 квітня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати прокарантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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