Станом на 6 квітня у світі коронавірусом інфіковано 1 273 990 осіб. З них одужали 260 247 осіб, а 69 444 пацієнта померли.

США на першому місці серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків – 337 310 хворих, з яких 9 643 померли.

На другому місці зараз Іспанія, де коронавірусом заразилися 131 646 осіб, померло – 12 641.

Читайте: У МОЗ назвали дати піку захворюваності на Covid-19 в Україні

Італія опустився на третю сходинку. Там 128 948 хворих, з них 15 877 померли та 21 815 одужали.

Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:

Німеччина – 100 123;

Франція – 93 780;

Великобританія – 48 440;

Швейцарія – 21 100;

Нідерланди – 17 953;

Австрія – 12 051;

Норвегія – 5 687;

Швеція – 6 830;

Бельгія – 19 691;

Португалія – ​​12 278;

Польща – 4 102.

В Україні за станом ранок 6 квітня зафіксували 1 308 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. Померли від коронавірусу 37 осіб і 27 – вже одужали.

Нагадаємо, до 24 квітня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати прокарантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.