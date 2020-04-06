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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Курс долара на міжбанку продовжує знижуватися

6 квітня станом на 13.00 в Україні на міжбанківському валютному ринку котирування становлять 27 грн 27-31 копійка за долар.

За даними Мінфіну, це нижче за рівень закриття торгів 3 квітня – 27 грн 42-46 копійок за долар.

– Дилери орієнтують клієнтів на коридор по долару на сьогодні у межах 27,20-27,50 гривні, – йдеться у повідомленні.

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Національний банк України на 6 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,37 грн за долар. НБУ зміцнив курс гривні на 22 копійки щодо долара і на 52 копійки щодо євро.

Раніше Факти ICTV писали, що Кабмін погіршив макропрогноз на 2020 рік.

Джерело: Мінфін

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