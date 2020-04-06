Київська влада не збирається відключати ліфти через Covid-19 – Кличко

Міська влада Києва не планує припиняти роботу ліфтів у житлових будинках столиці, аби цим зупинити розповсюдження коронавірусної інфекції.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн прес-конференції.

– Міська влада не збирається вимикати ліфти. Зрозуміло, що на ліфтових кнопках збирається багато бактерій. Комунальні керуючі компанії, згідно графіку, обробляють ліфтові кабіни дезінфікуючими засобами. Якщо ліфт у вашому будинку не працює – це не означає, що його відключили міські служби. А означає, що є несправність і її усувають. Із заявкою щодо несправності ліфту звертайтеся в контактні центри міста 15-51 або 15-57, – наголосив Віталій Кличко.

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Нагадаємо, станом на 09.00 6 квітня в Україні зафіксовано 1 319 випадків коронавірусу, з яких 38 – летальні, а 28 пацієнтів одужали.