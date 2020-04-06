Ляшко розповів, чому в Україні рівень тестування на Covid-19 нижче, ніж в Європі

У боротьбі з коронавірусом та за поширенням епідемії Європа перебуває на 10-15 днів попереду України.

Про це заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко коментуючи запитання, чому в Україні проводять так мало тестувань.

– Наразі ми слідкуємо за динамікою та розвитком сценаріїв, які відбувалися в Італії, Іспанії та Франції.

Якщо проаналізувати кількість тестувань в Європі, які проводилися у той період часу, в якому зараз перебуває Україна, то вийде не надто велика різниця.

– Наразі ми маємо близько 252 тис. тестів для діагностики, тому це питання не є проблемним. Україна готова тестувати, – додав Ляшко.

Також МОЗ зараз працює над тим, як збільшити кількість тестувань та проводити їх у всіх можливих випадках.

Нагадаємо, станом на 09.00 6 квітня в Україні зафіксовано 1 319 випадків коронавірусу, з яких 38 – летальні, а 28 пацієнтів одужали.