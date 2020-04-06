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Факти / Україна / Суспільство

Між Намібією та Марокко: Україна робить 134 тести на Covid-19 на 1 млн населення

Україна – на 114 місці за кількістю тестів на коронавірус – у нас роблять 134 тестів на мільйон населення.

Це можна визначити на сайті Worldometers.info, де збирають актуальну статистику по Covid-19.

Розробники додали новий параметр – кількість зроблених тестів на мільйон населення країни.

Україна розташувалась між Марокко (137) і Намібією (118). Ми виконуємо 115 тестів на мільйон населення.

Між Намібією та Марокко: Україна робить 134 тести на Covid-19 на 1 млн населення

Читайте: Коронавірус в Києві: мобільні бригади почали робити тести на дому

Для порівняння – в Італії зробили 11 436 тестів на мільйон людей, в США – 5 353.

Нагадаємо, станом на 09.00 6 квітня в Україні зафіксовано 1 319 випадків коронавірусу, з яких 38 – летальні, а 28 пацієнтів одужали.

Джерело: Worldometers.info

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