МОЗ запускає “гарячу лінію” для тих, кому відмовили в тесті на коронавірус

Міністерство охорони здоров’я запустить телефонну “гарячу” лінію, куди можна звертатися у разі відмови пройти тестування на коронавірус.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

– Сьогодні-завтра оприлюднимо новий алгоритм, як можна повідомити про випадки відмови у тестуванні на коронавірус лікарем або працівником закладу охорони здоров’я. Це буде окрема телефонна гаряча лінія в МОЗ, – наголосив Ляшко.

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Кожен випадок відмови у тестуванні розберуть в індивідуальному порядку.

Як писали Факти ICTV, у боротьбі з коронавірусом і щодо поширення епідемії Європа перебуває на 10-15 днів попереду України.

Джерело: МОЗ