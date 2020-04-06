PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

МОЗ запускає “гарячу лінію” для тих, кому відмовили в тесті на коронавірус

Міністерство охорони здоров’я запустить телефонну “гарячу” лінію, куди можна звертатися у разі відмови пройти тестування на коронавірус.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

– Сьогодні-завтра оприлюднимо новий алгоритм, як можна повідомити про випадки відмови у тестуванні на коронавірус лікарем або працівником закладу охорони здоров’я. Це буде окрема телефонна гаряча лінія в МОЗ, – наголосив Ляшко.

Читайте: Між Намібією та Марокко: Україна робить 134 тести на Covid-19 на 1 млн населення

Кожен випадок відмови у тестуванні розберуть в індивідуальному порядку.

Як писали Факти ICTV, у боротьбі з коронавірусом і щодо поширення епідемії Європа перебуває на 10-15 днів попереду України.

Джерело: МОЗ

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка