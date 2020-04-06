На Донеччині зафіксували перший летальний випадок від коронавірусу.

Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко на своїй сторінці у Facebook.

– На Донеччині – перший летальний випадок від коронавірусу. У Дружківці помер 84-річний чоловік, у якого наявність Covid-19 була підтверджена лабораторно.

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Наразі проводиться робота з виявлення кола його контактних осіб.

Раніше першу смерть від коронавірусу зафіксували на Закарпатті. Останні кілька днів жінка була на апараті штучної вентиляції легень.