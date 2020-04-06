На Київщині на коронавірус захворіли шестеро дітей

За останню добу Covid-19 підтвердився ще у трьох жителів Київської області. Станом на ранок 6 квітня в області 91 людина інфікована коронавірусом, зокрема шестеро дітей.

Крім того, померли п’ятеро людей та четверо одужали.

За даними Київського обласного лабораторного центру МОЗ, в установах охорони здоров’я, де є боксовані інфекційні відділення, перебувають 32 жителя Київської області з Covid-19, ще 59 – на амбулаторному лікуванні (самоізоляція).

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А у Києві станом на ранок 6 квітня зафіксували 267 хворих на коронавірус, серед них є 8-річний хлопчик.

Нагадаємо, в Україні підтвердили 1 319 випадків коронавірусу, з яких 38 – летальні, а 28 пацієнтів одужали.