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Факти / Україна

На Закарпатті у лікаря виявили Covid-19 – його мати померла вночі через коронавірус

У завідувача поліклінічного відділення Іршавської районної лікарні виявили Covid-19.

Про це повідомив головний лікар Іршавської райлікарні Сергій Караслай.

Чоловік є сином 71-річної жінки, яка вночі, 6 квітня, померла через коронавірус.

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Нині у всіх лікарів, які з ним контактували візьмуть зразки для ПЛР-тестування, а весь персонал поліклінічного відділення протестують експрес-тестами.

З часу їхнього першого контакту з хворим минуло вісім днів.

Нагадаємо, 6 квітня в Іршаві померла 71-річна жінка. Вона стала першою жертвою коронавірусу на Закарпатті.

Останні кілька днів вона була на апараті штучної вентиляції легенів. Жінку не могли перевезти до обласної інфекційної лікарні в Ужгород, оскільки вона була нетранспортабельною.

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