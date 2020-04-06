На Закарпатті у лікаря виявили Covid-19 – його мати померла вночі через коронавірус

У завідувача поліклінічного відділення Іршавської районної лікарні виявили Covid-19.

Про це повідомив головний лікар Іршавської райлікарні Сергій Караслай.

Чоловік є сином 71-річної жінки, яка вночі, 6 квітня, померла через коронавірус.

Читайте: В Україні зафіксували 1 319 випадків коронавірусу

Нині у всіх лікарів, які з ним контактували візьмуть зразки для ПЛР-тестування, а весь персонал поліклінічного відділення протестують експрес-тестами.

З часу їхнього першого контакту з хворим минуло вісім днів.

Нагадаємо, 6 квітня в Іршаві померла 71-річна жінка. Вона стала першою жертвою коронавірусу на Закарпатті.

Останні кілька днів вона була на апараті штучної вентиляції легенів. Жінку не могли перевезти до обласної інфекційної лікарні в Ужгород, оскільки вона була нетранспортабельною.