На Закарпатті у лікаря виявили Covid-19 – його мати померла вночі через коронавірус

У завідувача поліклінічного відділення Іршавської районної лікарні виявили Covid-19.
Про це повідомив головний лікар Іршавської райлікарні Сергій Караслай.
Чоловік є сином 71-річної жінки, яка вночі, 6 квітня, померла через коронавірус.
Читайте: В Україні зафіксували 1 319 випадків коронавірусу
Нині у всіх лікарів, які з ним контактували візьмуть зразки для ПЛР-тестування, а весь персонал поліклінічного відділення протестують експрес-тестами.
З часу їхнього першого контакту з хворим минуло вісім днів.
Нагадаємо, 6 квітня в Іршаві померла 71-річна жінка. Вона стала першою жертвою коронавірусу на Закарпатті.
Останні кілька днів вона була на апараті штучної вентиляції легенів. Жінку не могли перевезти до обласної інфекційної лікарні в Ужгород, оскільки вона була нетранспортабельною.