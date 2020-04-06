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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

НБУ зміцнив гривню: курс валют на 6 квітня

Національний банк України на 6 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,37 грн за долар. НБУ зміцнив курс гривні на 22 копійки щодо долара і на 52 копійки щодо євро.

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Курс валют в Україні від НБУ на 06.04:

1 долар США – 27,37 грн;

1 євро – 29,56 грн.

Курс валют НБУ на 6 квітня 2020 в Україні

Раніше Факти ICTV писали, що Кабмін погіршив макропрогноз на 2020 рік. За його прогнозами, середньорічний курс гривні коливатиметься на рівні 29,5 грн/$1.

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