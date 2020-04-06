Курс валют НБУ на 6 квітня 2020 в Україні

Національний банк України на 6 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,37 грн за долар. НБУ зміцнив курс гривні на 22 копійки щодо долара і на 52 копійки щодо євро.
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Курс валют в Україні від НБУ на 06.04:
1 долар США – 27,37 грн;
1 євро – 29,56 грн.
Раніше Факти ICTV писали, що Кабмін погіршив макропрогноз на 2020 рік. За його прогнозами, середньорічний курс гривні коливатиметься на рівні 29,5 грн/$1.
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