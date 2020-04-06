Не змогли перевезти в обласну лікарню: на Закарпатті жінка померла від Covid-19

На Закарпатті є перша смерть від Covid-19. В Іршаві померла 71-річна жінка, в якої раніше був діагностований коронавірус.

Останні кілька днів вона була на апараті штучної вентиляції легень. Цю інформацію підтвердив головний лікар Іршавської районної лікарні Сергій Караслай.

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Жінка, що померла, є мамою завідуючого поліклінічного відділення Іршавської районної лікарні. Її не могли перевезти до обласної інфекційної лікарні в Ужгород. Вона була не транспортабельна.

Нагадаємо, з 6 квітня в Україні ввели посилений карантин. Так, з понеділка не можна перебувати в громадських місцях без масок або респіраторів, відвідувати спортивні і дитячі майданчики, самовільно припиняти обсервацію.

У разі виходу на вулицю необхідно брати з собою документи, що посвідчують особу.