Окуляри і респіратор FFP2. МОЗ повідомив правила поховання померлих від Covid-19

Люди, які контактують з тілом померлого після коронавірусної хвороби, повинні мати низку засобів індивідуального захисту.

Про це розповів головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

– У разі значного виділення фізіологічних рідин з тіла померлої людини вона повинна бути вкладена в герметичний мішок. Після цього кладеться в труну, – сказав Ляшко.

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Усі, хто контактує з тілом померлої людини, повинні бути одягнені в засоби індивідуального захисту.

– Насамперед це водонепроникні ізоляційні халати, рукавички, якщо є можливість утворення бризк й аерозолю. Кожен, хто контактує з тілом, повинен мати захисний щиток або окуляри і засоби захисту органів дихання. Це респіратори з класом захисту не нижче FFP2, – сказав Ляшко.

Нагадаємо, станом на 09.00 6 квітня в Україні зафіксовано 1 319 випадків коронавірусу, з яких 38 – летальні, а 28 пацієнтів одужали.