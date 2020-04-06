Погода в Україні на сьогодні, 6 квітня 2020

Середня температура повітря 6 квітня залежно від регіонів підніметься приблизно на 5 градусів.

На заході буде +13…+17 градусів, на півдні – +12 …+15 градусів. Дещо прохолодніше буде в центральних областях – +11…+14, а на сході порівняно “холодно” – +10 …+13 градусів.

Цілком ймовірно, ночі на 6 і 7 квітня будуть останніми по-справжньому холодними цієї весни.

Поки температура повітря вночі коливатиметься від -3…+1 на заході до +1…+5 на півдні.

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Втім, вже з 8 квітня температура повітря вночі не опускатиметься нижче за +3…+7 градусів.

У Києві 6 квітня буде сонячно з незначною хмарністю, а температура повітря зберігатиметься на рівні +12…+14 градусів.