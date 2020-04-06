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Факти / Україна

Польща очікує піку епідемії коронавірусу в травні-червні

Польща очікує піку епідемії коронавірусу Covid-19 у травні-червні.

Про це заявив прем’єр Польщі Матеуш Моравецький.

– Ситуація, особливо в Західній Європі, викликає дуже багато занепокоєння. Ми бачимо, як зростає кількість хворих у Західній Європі. Ми бачимо, що ці прирости дуже швидкі, – сказав він.

За його словами, Польща перебуває зараз на початку боротьби з коронавірусом і на цьому етапі необхідно дотримуватися дисципліни і виконувати правила.

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Польща і Україна практично одночасно зафіксували перші випадки інфікування Cоvid-19 і боротьбу країн з епідемією часто порівнюють.

Прем’єр додав, що Польща збільшить щоденні обсяги тестування на коронавірус. Країна уклала контракт на 800 тис. тестів.

– 150 тис. доступні, 150 тис. – вже в дорозі, в найближчі кілька днів вони будуть в Польщі, – повідомив він.

До слова, станом на 6 квітня в Польщі зафіксований 4 201 випадок зараження коронавірусом. 98 людей померли і 162 вилікувалися.

Джерело: RMF24

Фото: Dreamstime

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