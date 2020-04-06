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Факти / Україна

Помер священик, який був першим хворим із Covid-19 на Тернопільщині

Вранці 6 квітня помер священик Олег Вінницкий, який був першим зафіксованим хворим на Covid-19 на Тернопільщині. Йому було 56 років.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

– Приношу свої співчуття рідним та близьким Олега Вінницкого. Він ні в чому не був винний. Він не знав, що він заражений такою небезпечною хворобою, як коронавірус.

Але його приклад демонструє, що священнослужителі є в групі найбільшого ризику зараження на вірус, разом з медиками, поліцейськими, прикордонниками, касирами супермаркетів та аптек.

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За словами посадовця, отець Олег, не знаючи, що він інфікований, проводив релігійні обряди, бував на похоронах, спілкувався з вірянами.

Загалом до встановлення діагнозу він встиг поспілкуватись близько з 500 людьми.

Нагадаємо, станом на 09.00 6 квітня в Україні зафіксовано 1 319 випадків коронавірусу, з яких 38 – летальні, а 28 пацієнтів одужали.

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