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Факти / Україна / Суспільство

Посилення карантину: чи можна використовувати електронні документи на вулиці

З 6 квітня 2020 року Кабмін посилює карантинні обмеження та зобов’язує громадян носити з собою під час перебування на вулиці документи для підтвердження особистості.

Українцям не можна виходити на вулицю без паспорту чи, наприклад, посвідчення водія. І це має бути оригінал.

– Не можна носити з собою електронні документи, лише оригінал, – пояснює адвокат, старший партнер адвокатської компанії Кравець та партнери Ростислав Кравець.

Читайте: Посилення карантину з 6 квітня: список документів для виходу на вулицю

В електронному вигляді українці можуть носити лише водійські права, але лише ті, які були збережені у додатку Дія.

– Уряд запровадив Державу у смартфоні. І там є додаток Дія. І у цьому додатку є посвідчення водія. Це буде підтвердженням встановлення особистості. Якщо там немає посвідчення водія, то ні, – додає експерт.

Водночас фотографії, скани документів не можна використовувати. Це не є підтвердженням особистості.

Нагадаємо, Кабмін затвердив список додаткових обмежень на час карантину.

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