Радіють, хвилюються, але не соромляться: які емоції українці відчувають на карантині

Під час карантину через коронавірус українці частіше за інші емоції відчувають радість, зацікавленість і хвилювання.

Про це свідчить опитування соціологічної групи Рейтинг.

Виявилося, що опитані під час карантину найчастіше відчувають радість і зацікавленість або хвилювання. Менш виражені – здивування, гнів, сум і страх. Ще менш виражені – відраза, почуття провини, сором і байдужість.

Читайте: Секс знімає стрес? Як пережити карантин і “не вбити” партнера

Представники молодшої вікової групи (18-29 років) частіше за інших відчувають радість і байдужість. Молодь (30-39 років) – гнів. Опитані середнього віку частіше дивуються. Старші респонденти рідше за інших відчувають байдужість, неприязнь і здивування.

Під час дослідження з’ясувалося, що жінки частіше за чоловіків відчувають радість, здивування, інтерес і хвилювання, почуття провини і сум. Чоловіки – байдужість, неприязнь і гнів.

Опитування проводилося 1-2 квітня 2020 року. Вибіркова сукупність 1 300 респондентів у віці від 18 років і старше. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більш як 4%. Інтернет-опитування методом Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) здійснено на основі випадкової вибірки телефонних номерів.

Раніше Факти ICTV зібрали топ-10 способів ефективно провести карантин.