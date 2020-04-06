Саморозвиток, алкоголь і секс – чим українці займаються на карантині (ОПИТУВАННЯ)

Українці під час карантину через пандемію коронавірусу воліють займатися саморозвитком, дивитися фільми та вживати алкоголь.

Про це свідчить опитування соціологічної групи Рейтинг.

До слова, громадяни почали частіше стежити за новинами. Близько чверті респондентів зазначили, що збільшили час на заняття саморозвитком, спілкування з рідними і близькими, сон, їжу та прослуховування музики. Кожен п’ятий почав частіше займатися своїм хобі або спортом, читати книги.

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У гендерному розрізі спостерігаються певні відмінності в моделях поведінки на карантині. Стежать за новинами і готують їжу дещо частіше жінки. Чоловіки частіше почали займатися спортом, більше часу, ніж зазвичай, витрачають на сон, алкоголь і секс. Особливо ті чоловіки, які нині на карантині і не ходять на роботу.

За даними опитування, відповіді респондентів розділили на п’ять різних моделей поведінки на карантині.

Перша група більше часу намагається присвятити саморозвитку (спорт, хобі, читання, навчання). Представники другої групи частіше почали відпочивати (дивитися фільми, серіали, їсти, спати, слухати музику). Окрема група на карантині (її назвали гедоністи) більше часу витрачає на купівлю речей та їжі онлайн, вживання алкоголю і секс. Представники двох інших груп присвячують більше часу спілкуванню або домашнім справам.

Опитування проводилося 1-2 квітня 2020 року. Вибіркова сукупність 1 300 респондентів у віці від 18 років і старше. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більш як 4%. Інтернет-опитування методом Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) здійснено на основі випадкової вибірки телефонних номерів.

Раніше Факти ICTV розповідали, що під час карантину через коронавірус українці частіше за інші емоцій відчувають радість, зацікавленість і хвилювання.