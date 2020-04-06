У Кіровоградській області на коронавірус захворіли 13 лікарів. Серед них є медсестри та санітарки.

Більшість хворих працювали в обласному клінічному госпіталі ветеранів війни.

Медики заразилися, коли контактували з хворими на пневмонію. Тоді у них ще не було встановлено діагнозу коронавірус.

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Наразі медичні працівники перебувають на самоізоляції. Оскільки більшість заражених – це працівники обласного госпіталю ветеранів, то його перевели на особливий режим роботи.

Загалом в області офіційно зареєстровано 41 випадок захворювання на Covid-19, один з яких летальний. У 15 пацієнтів стан середньої тяжкості, у 19 – легкий перебіг хвороби, ще шестеро – у важкому стані.

До слова, в Ужгороді 17 медиків могли заразитися Covid-19. Вони контактували із родиною, членам якої підтвердили коронавірус.