Станом на ранок 6 квітня у Києві зафіксували 267 хворих на коронавірус.

Про це повідомив Віталій Кличко під час брифінгу.

– За минулу добу ще 22 киянина захворіли на коронавірус. На сьогодні в столиці вже 267 підтверджених випадків захворювання на Covid-19, – мер Києва.

Хворими виявилися 5 жінок від 29 до 71 року та 16 чоловіків від 24 до 82 років, зокрема 2 медики. Також захворів 8-річний хлопчик.

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9 пацієнтів лікуються в стаціонарі, а 13 – перебувають на домашньому лікуванні.

Нагадаємо, станом на 09.00 6 квітня в Україні зафіксовано 1 319 випадків коронавірусу, з яких 38 – летальні, а 28 пацієнтів одужали.